Emakina : élargit son partenariat avec Akeneo au niveau global

10 novembre 2020

Brussels, Nantes, Le réseau indépendant d'agences digitales Emakina (Euronext - ALEMK) et Akeneo,

leader mondial de Product Experience Management, ont annoncé aujourd'hui l'expansion de leur partenariat à l'ensemble des agences d'Emakina Group. Suite au succès des projets menés au Moyen-Orient, cette alliance élargie met l'expertise d'Akeneo à la disposition du millier d'expert d'Emakina Group afin d'offrir à tous ses clients et leurs marques toujours plus de valeur ajoutée. Akeneo fournit des solutions de premier ordre en matière de gestion de l'information sur les produits (PIM - Product Information Management) ainsi que des outils d'analyse de données sur les produits (PDI - Product Data Intelligence).

Toutes les agences d' Emakina Group feront désormais bénéficier leurs clients des solutions d'Akeneo. Ces outils permettent d'optimiser les expériences client à travers tous les canaux de vente, qu'il s'agisse d'e-commerce, d'applications mobiles, de supports imprimés ou de vente au détail. Akeneo fournit des solutions PXM de pointe destinés aux marques et marchands, comptant déjà plus de 60 000 solutions déployées à travers le monde. Plus de 300 entreprises, dont Midland Scientific, Fossil, Auchan et Shop.com, utilisent déjà la plateforme PIM professionnelle open-source d'Akeneo.

Depuis janvier 2020, Emakina et Akeneo ont uni leurs forces dans la région du Golfe pour développer des expériences digitales fluides et enrichissantes à destination des consommateurs d'acteurs régionaux majeurs dans les secteurs du retail, des articles de sport et de la cosmétique. L'avantage concurrentiel créé par ces projets est considérable : les clients disposent d'une plateforme centralisée unique permettant la collecte et la valorisation des informations sur les produits, la gestion optimale de leur catalogue et la diffusion cohérente de ces données à travers tous leurs canaux de vente en ligne et hors ligne.

Ce partenariat étendu à l'ensemble d'Emakina Group offre à ses clients encore plus de valeur ajoutée, via, entre autres, la formation et la certification d'un plus grand nombre d'experts, et ouvre la voie à de nombreuses initiatives de marketing communes.

« Ce partenariat mondial avec Akeneo constitue la suite logique des succès obtenus jusqu'à présent par notre collaboration », a déclaré, Director of Global Strategic Alliances chez Emakina. « Je suis ravie que nous puissions désormais offrir ces solutions PXM de premier ordre à tous les clients de retail B2B et B2C d'Emakina Group. », Vice President Channel & Alliances chez Akeneo, abonde dans ce sens : « Nous partageons la passion d'Emakina pour le développement d'expériences omnicanal performantes. Le renforcement de notre partenariat est une excellente nouvelle pour les spécialistes du marketing, les détaillants, les marques et les gestionnaires d'e-commerce qui cherchent à accroître l'impact du commerce électronique, à renforcer les relations avec leurs fournisseurs et à gérer toujours plus efficacement leurs données commerciales. »

Akeneo, leader mondial des solutions de Gestion de l'Expérience Produit (PXM) et de l'Information Produit (PIM), permet aux marques et retailers d'offrir une expérience client irrésistible sur tous les canaux de vente : e-commerce, mobile, print, points de vente. Les solutions d'Akeneo PIM open source et Product Data Intelligence d'Akeneo améliorent considérablement la qualité et l'exactitude des données produits, tout en simplifiant et en accélérant la gestion de catalogue.

Des marques mondiales comme Midland Scientific, Air Liquide, Fossil, Shop.com et Auchan, font confiance aux solutions Akeneo pour adapter et personnaliser leurs stratégies de vente omnicanales et internationales. En utilisant Akeneo, les marques et les retailers peuvent améliorer l'expérience client, augmenter leurs ventes, réduire les délais de mise sur le marché, s'internationaliser et accroître la productivité de leurs équipes.

Pour obtenir plus d'informations sur Akeneo, contactez hello@akeneo.com.