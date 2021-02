Emakina : s'associe à Amplience autour de nouvelles opportunités commerciales planétaires

23 février 2021

Bruxelles, Londres - L'agence digitale Emakina Group (Euronext - ALEMK) annonce avoir ajouté Amplience à la liste de ses partenaires technologiques. Cet accord stratégique porte sur la commercialisation et la livraison conjointes de projets liés au commerce et aux CMS en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Emakina accompagne les grandes marques et les détaillants en leur fournissant des services de stratégie numérique, de conception et d'expertise basées sur les meilleures solutions de gestion dans le monde.

En tant que leader sur le marché des CMS, Amplience s'inscrit naturellement dans le programme de partenariats technologiques d'Emakina. La plate-forme headless et API-first a été adoptée par plus de 350 des plus grandes marques internationales. Elle vient élargir le portefeuille de solutions d'Emakina.

Le nouveau partenariat signé avec Amplience donne aux clients d'Emakina - grandes marques et commerce de détail - la capacité d'offrir des expériences plus inspirantes, capables de convertir les clients. Amplience accompagne la transition de l'industrie vers les technologies Microservice, API-first, Cloud et Headless. Elle est également certifiée MACH et membre exécutive de la MACH Alliance. L'architecture MACH de la plate-forme facilite la création et la mise à jour de volumes importants de contenus digitaux attrayants, pour stimuler les ventes.

Le CMS low-code, le Digital Asset et la plateforme de gestion d'expérience d'Amplience permettent aujourd'hui à des entreprises comme Crate & Barrel, Tumi, Traeger Grills, Argos, OTTO Group, Primark et Very Group de gérer le contenu, non le code. Résultat : un retour sur investissement rapide des données et une expérience client basée sur la connaissance, capable d'établir des relations plus profondes et plus profitables avec les clients.

'Les entreprises prennent clairement de plus en plus conscience des avantages de la diffusion d'expériences digitales', souligne, directrice des alliances stratégiques mondiales chez Emakina. 'Voilà pourquoi nous offrons les solutions les mieux adaptées pour stimuler les affaires de nos clients. Amplience peut changer la donne pour eux. Tout réside dans la pertinence des expériences riches et porteuses de sens qui sont livrées, de nature à renforcer leur avantage concurrentiel. Amplience et Emakina s'alignent autour de cet objectif.', PDG d'Amplience, ajoute : 'Nous sommes tous deux convaincus que, pour créer ces expériences riches et de la valeur, nous devons placer les clients au cœur de tout ce que nous faisons. C'est un partenariat né d'une vision commune pour l'avenir du commerce électronique.'

Pour plus d'informations sur la plate-forme Amplience, les contenus et les médias dynamiques, veuillez consulter le site www.amplience.com.