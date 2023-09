Emami Limited est une société basée en Inde, qui se concentre sur les entreprises de soins personnels et de santé en Inde. Elle fabrique des produits de santé, de beauté et de soins personnels. Les marques de la société comprennent BoroPlus, Navratna, Zandu, Fair and Handsome, Kesh King, Mentho plus balm, Dermicool, 7 Oils in One, HE, Diamond Shine, Emami Golden Beauty, Emami Naturally Fair, Emami Emasol et Creme21. Elle possède un portefeuille de plus de 300 produits basés sur des formulations ayurvédiques. Elle opère dans plus de 60 pays, dont l'ASACR, la région MENAP, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe de l'Est et les pays de la CEI. Elle propose notamment la crème antiseptique ayurvédique, la poudre contre les chaleurs épineuses, la lotion corporelle Doodh Kesar, la vasocarine à base de plantes, le gel d'aloe vera, la gamme Hygiène, l'huile fraîche, l'extra thanda et l'huile ayurvédique Gold. Elle dispose d'unités de production en Inde et à l'étranger pour développer des produits adaptés aux divers besoins et préférences des consommateurs sur les différents marchés.

Secteur Produits cosmétiques