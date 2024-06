Embassy Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. La filiale opérationnelle de la société est Embassy Bank for The Lehigh Valley (la Banque). La société agit en tant que prestataire indépendant de services financiers de proximité et propose des services bancaires et financiers connexes aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Elle propose un éventail de services financiers commerciaux et de détail, notamment des dépôts à terme, des dépôts d'épargne et des dépôts à vue, des prêts commerciaux, des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur valeur domiciliaire, ainsi que d'autres services financiers. La société offre à sa clientèle de détail une gamme de produits de prêts à la consommation, y compris des prêts hypothécaires, des prêts hypothécaires pour l'achat d'une première maison, des prêts garantis pour l'achat d'une maison, des lignes de crédit, des prêts automobiles et, dans une bien moindre mesure, des prêts personnels non garantis. Elle propose une gamme de produits spécialisés de crédit immobilier et de prêts hypothécaires. Ses autres services comprennent, entre autres, les services bancaires mobiles, les cartes de crédit commerciales et les coffres-forts.

Secteur Banques