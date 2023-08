Embecta Corp. est une société internationale de dispositifs médicaux. La société se concentre sur la fourniture de solutions aux personnes vivant avec le diabète. La société dispose d'un portefeuille de produits, notamment une gamme d'aiguilles de stylo, de seringues et de dispositifs d'injection de sécurité, qui sont complétés par son application numérique conçue pour aider les personnes à gérer leur diabète. Ses aiguilles de stylo sont des dispositifs médicaux stériles à usage unique, conçus pour être utilisés avec des stylos injecteurs qui injectent de l'insuline ou d'autres médicaments contre le diabète. La société vend également des aiguilles de stylo de sécurité, dont les deux extrémités de la canule sont munies de boucliers qui se déploient automatiquement après l'injection afin d'éviter les piqûres d'aiguille et les blessures lors de l'injection et de l'élimination. Outre les aiguilles à stylo, elle vend des seringues à insuline stériles à usage unique, utilisées pour injecter de l'insuline prélevée dans des flacons d'insuline. Elle distribue ses produits par le biais de divers canaux, notamment le commerce de détail, les hôpitaux, les pharmacies et d'autres canaux institutionnels.