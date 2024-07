Embelton Limited fournit un service d'installation de revêtements de sol et d'autres produits. Ses principales activités consistent en la fabrication, la distribution et l'installation de produits et de services de revêtement de sol, de systèmes de contrôle des bruits et des vibrations structurels, de fabrication métallique, de feuilles de caoutchouc et de liège et d'autres produits industriels. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Commercial, Merchandising et Manufacturing. Le segment commercial comprend la fourniture et l'installation de divers matériaux de construction et l'installation sur des projets commerciaux. Le segment Merchandising comprend la vente de divers matériaux de construction dans tous les autres secteurs. Le segment de la fabrication est engagé dans des opérations de fabrication fournissant les deux segments du marché. Ses produits de revêtement de sol et de consommation comprennent les parquets en bois, les revêtements de sol préfinis et naturels, les revêtements de sol en bois, hybrides, stratifiés et en vinyle, etc. Ses produits industriels et de construction comprennent les joints en liège spandex, d'autres supports de joints, le cintrage de tubes et de tuyaux et d'autres produits.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage