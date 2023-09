Embotelladora Andina SA (Coca-Cola Andina) est une entreprise de boissons basée au Chili. Son activité principale consiste à fabriquer, embouteiller, commercialiser et distribuer les produits enregistrés sous le nom de The Coca-Cola Company (TCCC), ainsi qu'à commercialiser et distribuer certaines marques d'autres sociétés telles que Monster, Heineken, AB Inbev, Diageo et Capel, entre autres. Les secteurs d'exploitation de la société ont été déterminés par les emplacements géographiques où elle opère et détient des licences pour produire, commercialiser et distribuer des produits : Chili, Brésil, Argentine et Paraguay. Les quatre segments identifiés développent leur activité à travers la production et la vente de boissons non alcoolisées, d'autres boissons et d'emballages.

Secteur Boissons non alcoolisées