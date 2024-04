Embracer : La valeur du jour en Europe - Embracer se scinde en trois entités distinctes

Le 22 avril 2024 à 15:08 Partager

L’éditeur de jeux vidéo Embracer a dévoilé son projet de scissions en trois sociétés distinctes. En Bourse, cette opération permet à l'action Embracer de bondir de 10,23% à 27,91 couronnes suédoises. "Cette transformation est une étape importante dans la libération de la valeur actionnariale. Grâce à cette nouvelle structure, les trois entités pourront se concentrer sur la mise en œuvre de leurs stratégies et sur l'exploitation de leurs propres atouts", a déclaré la présidente, Kicki Wallje-Lund.



Asmodee Group, qui regroupera les activités de jeux de société, représente 14,8 milliards de couronnes suédoises de revenus et 1,9 milliard d'Ebit ajusté.



Coffee Stain & Friends, qui regroupera les jeux vidéo A et AA, mais aussi les jeux vidéo gratuits, représente 10,9 milliards de couronnes suédoises de ventes et 2,8 milliards d'Ebit ajusté.



Enfin, Middle-earth Enterprises & Friends, qui regroupera les jeux de prestige (AAA), mais aussi les droits intellectuels des jeux tirés du Seigneur des anneaux et de Tomb Raider, représentera 14,1 milliards de couronnes suédoises de ventes et 2 milliards d'Ebit ajusté.



Les actions d'Asmodee Group et de Coffee Stain & Friends sont destinées à être distribuées sous forme de dividende aux actionnaires d'Embracer Group et à être cotées au Nasdaq Stockholm. La cotation et la distribution des actions d'Asmodee devraient avoir lieu dans les 12 mois et la cotation et la distribution des actions de Coffee Stain & Friends au cours de l'année civile 2025.



Middle-earth Enterprises & Friends restera au sein de l'actuelle société cotée en bourse Embracer Group, qui sera ensuite rebaptisée.



Le principal actionnaire, Lars Wingefors AB, a l'intention de former une nouvelle structure de propriété à long terme, comprenant les participations actuelles dans Embracer Group (environ 20% du capital et 40% des votes), et restera un propriétaire actif et engagé.



Embracer précise que des actionnaires représentant plus de 50% du capital et des votes du groupe ont exprimé leur soutien au plan de transformation.