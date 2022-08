Embracer se porte très bien. Le groupe de jeux suédois annonce que son chiffre d'affaires trimestriel a doublé en glissement annuel et que son bénéfice a augmenté de 19 %. Fort de ces résultats solides, il annonce 5 acquisitions : le groupe américain Limited Run Games, le groupe de karaoké Singtrix, le studio de jeux PC Tuxedo Labs et les droits de propriété intellectuelle des œuvres littéraires Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

A voir ici :