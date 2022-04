Comment Embracer est devenu le plus grand groupe de jeux vidéo d'Europe ? Des acquisitions à tour de bras, 62 en 3 ans pour être précise, ont transformé le petit développeur suédois en un leader de 9,9 milliards de dollars. Le FT propose un retour sur le parcours du fondateur, qui détient 23% du groupe, et sur ses différents achats, dont Asmodee et Dark Horse media.

