Embracer Group AB, anciennement THQ Nordic AB, est une société suédoise qui se consacre au développement de jeux informatiques. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et l'édition de jeux pour ordinateurs personnels (PC) et consoles pour les plates-formes Xbox et PlayStation. Le portefeuille de jeux de la société comprend des franchises de propriété intellectuelle (PI) et des titres publiés, notamment Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory et Wreckfest, entre autres. Elle propose des jeux par le biais de divers canaux de distribution, notamment des plateformes numériques, telles que Steam, PlayStation Store et Xbox Live, ainsi que des conventions de jeux, et des détaillants mondiaux, tels que Walmart, GameStop et Amazon. La société dispose d'environ 18 studios de développement de jeux internes et est présente dans plus de 40 pays.

Secteur Jouets et produits pour enfants