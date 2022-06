L'Arabie Saoudite acquiert une participation de 8,1% dans Embracer

La société suédoise Embracer a déclaré dans un communiqué qu'elle émettait 99,9 millions d'actions au prix de 103,47 par action à Savvy Gaming Group, qui est détenu par le Fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite, dont le chiffre d'affaires s'élève à 600 milliards de dollars. Une fois le règlement effectué, le fonds détiendra 8,1 % des actions et 5,4 % des voix d'Embracer, a-t-il déclaré.

Le PIF a augmenté son exposition à l'industrie des jeux vidéo, et a récemment pris une participation de 5 % dans Nintendo, en mai. "Savvy Gaming Group s'est engagé à investir massivement dans l'industrie des jeux et des esports et à renforcer matériellement la communauté mondiale des jeux. Cet investissement dans Embracer Group est le point de départ d'un engagement à long terme envers l'entreprise. L'équipe d'Embracer a construit un écosystème d'entrepreneurs et de créateurs véritablement unique et de premier plan, à une échelle qui, selon nous, continuera à générer une valeur énorme pour la communauté des jeux dans les années à venir. Nous sommes impatients de renforcer notre relation et de soutenir Embracer dans la mise en œuvre de sa stratégie mondiale", a déclaré Brian Ward, PDG de Savvy Gaming Group.

Embracer fonctionne selon un modèle où les fondateurs des entreprises acquises dirigent leurs sociétés en tant qu'entreprises indépendantes avec une liberté créative et opérationnelle totale.