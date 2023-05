L'action du géant des jeux vidéo Embrace plonge, un partenaire part

Stockholm (awp/afp) - L'action du géant suédois des jeux vidéo Embrace s'effondrait mercredi à la mi-journée, après le retrait d'un important partenaire potentiel, qui a déclenché la révision à la baisse de ses prévisions.

"Tard hier soir, nous avons été informés qu'un partenariat stratégique majeur, qui a été négocié pendant sept mois, ne se matérialisera pas", a déclaré Lars Wingefors, PDG d'Embrace.

Il a précisé que la décision du partenaire potentiel - qui n'a pas été nommé - de se retirer était "inattendue".

A la Bourse à Stockholm, l'action Embrace s'effondrait, perdant plus de 45%.

Selon l'éditeur de jeux, l'accord comprenait plus de 2 milliards de dollars (1,8 milliard de francs suisses) de "revenus de développement sur une période de six ans".

Il aurait permis de mieux amortir "des coûts déjà capitalisés pour une gamme de jeux à gros budget" et aurait notamment amélioré le "profit à moyen et long terme" de l'éditeur de jeux vidéo.

Venant s'ajouter au report de la sortie d'un certain nombre de jeux attendus, l'annulation du partenariat se traduit par une révision à la baisse de ses prévisions pour l'exercice 2023/2024.

Embrace s'attend maintenant à un bénéfice avant intérêts et impôts de 7 à 9 milliards de couronnes (657 à 845 millions de dollars), très en dessous des 10,3 à 13,6 milliards de couronnes attendus précédemment.

Pour l'exercice annuel précédent, terminé en mars, l'éditeur a augmenté de 121% ses ventes nettes à 37,7 milliards de couronnes et plus que quadruplé son bénéfice net, passé de 976 millions à 4,45 milliards de couronnes.

L'éditeur, basé dans la ville de Karlstad (ouest de la Suède), a profité d'une vague d'acquisition depuis plusieurs années.

Embrace revendique 138 studios de développement de jeux internes et plus de 16.600 employés dans plus de 40 pays.

afp/lk