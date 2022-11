Embraer S.A. : BofA Securities reste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 4 578 M - 4 428 M Résultat net 2022 21,0 M - 20,3 M Dette nette 2022 1 239 M - 1 198 M PER 2022 76,5x Rendement 2022 - Capitalisation 1 877 M 1 877 M 1 816 M VE / CA 2022 0,68x VE / CA 2023 0,55x Nbr Employés 15 427 Flottant 93,8% Graphique EMBRAER S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EMBRAER S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 2,56 $ Objectif de cours Moyen 4,68 $ Ecart / Objectif Moyen 83,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Francisco Gomes Neto President & Chief Executive Officer Antonio Carlos Garcia Chief Financial & Investor Relations Officer, EVP Alexandre Gonçalves da Silva Director Daniel Moczydlower EVP-Engineering & Technology Luís Carlos Affonso VP-Engineering, Technology & Corporate Strategy Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EMBRAER S.A. -45.53% 1 877 BOEING -14.65% 104 488 AIRBUS SE -2.83% 88 903 TEXTRON INC. -9.79% 14 683 DASSAULT AVIATION 59.16% 13 009 AVICOPTER PLC -41.28% 3 883