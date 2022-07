A Farnborough, Boeing remporte le match des commandes face à Airbus

Farnborough (awp/afp) - Boeing s'impose face à Airbus sur le terrain des commandes commerciales lors du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, notamment grâce à son avion vedette, le 737 MAX.

L'avionneur américain a annoncé lors de l'événement britannique un total de 297 commandes, selon un décompte de l'AFP. Son rival européen en comptabilisait 85, jeudi à la mi-journée. Le salon s'achève vendredi.

Voici un récapitulatif des commandes et engagements signés depuis le début du salon:

BOEING

- Lundi, Delta Air Lines a passé une commande ferme de 100 appareils 737 MAX-10, livrés à partir de 2025 (13,5 milliards de dollars au prix catalogue). La commande est assortie d'une option pour 30 appareils supplémentaires.

- La holding de la compagnie japonaise ANA a officialisé le même jour une commande de 20 appareils 737 MAX-8 assortie de 10 options (2,4 milliards de dollars).

- Mardi, le fonds d'investissement américain 777 Partners a signé une commande ferme de 30 appareils 737 MAX 8-200, version densifiée du MAX 8, qui sera utilisée par des compagnies à bas coût (3,6 milliards de dollars). La commande comprend une option pour 36 appareils supplémentaires.

- Aviation Capital Group, une filiale du groupe japonais Tokyo Century Corporation, a ajouté 12 MAX 8 à son carnet de commandes pour 1,5 milliard de dollars.

- Le loueur d'avions irlandais AerCap a lui commandé 5 gros porteurs 787-9 (1,5 milliard de dollars au prix catalogue).

- La compagnie Azerbaijan Airlines s'est engagée mercredi à acheter 4 gros porteurs 787-8 (environ 1 milliard de dollars au prix catalogue).

- Jeudi, Qatar Airways a confirmé une commande de 25 appareils 737 MAX 10, d'une valeur de 3,3 milliards de dollars au prix catalogue. Le contrat s'assortit d'une option pour 25 avions supplémentaires.

- Deux commandes ont aussi été annoncées pour des conversions d'appareils en avions cargo: l'une lundi par Aircompany Armenia et Georgian Airlines pour la conversion de 3 737-800, l'autre mardi par BBAM pour la conversion de 9 737-800.

- Jeudi, Cargolux a pour sa part annoncé le remplacement de sa flotte d'avions de fret 747-400 par des 777-8.

AIRBUS

- Airbus a enregistré mardi une commande de Delta Airlines pour 12 monocouloirs A220-300, livrables à partir de 2026 pour un prix catalogue de 1,1 milliard de dollars.

- La compagnie à bas coûts britannique easyJet a confirmé mercredi une commande de 56 monocouloirs A320 pour un prix catalogue de 6,2 milliards d'euros et la conversion de 18 A320 et A321, dotés d'une plus grande capacité.

- La compagnie sud-américaine LATAM, qui s'apprête à sortir d'une procédure de faillite, a commandé jeudi 17 A321 pour un prix catalogue de plus de 1,8 milliard de dollars et confirmé son intention de se doter de sa version à très long rayon d'action, l'A321 XLR.

EMBRAER

- L'avionneur brésilien spécialisé dans les moyen-courriers d'une centaine de passagers a dévoilé mardi une commande d'Alaska Air pour 8 E175, avec une option pour 13 supplémentaires (1,1 milliard de dollars au prix catalogue).

- La compagnie régionale canadienne Porter Airlines a commandé 20 E195-E2 Passenger Jets (1,56 milliard de dollars).

ATR

- Le constructeur d'avions régionaux à turbopropulseurs a annoncé mardi un protocole d'accord avec le loueur Abelo portant sur 10 ATR 72-600 et confirmé une commande de 10 ATR 42-600S.

- ATR a également signé une lettre d'intention avec la compagnie japonaise Feel Air Holdings en vue de l'acquisition de 36 avions ATR, dont le type n'a pas été précisé. Une autre compagnie japonaise, ORC, a de son côté commandé un ATR 42-600.

- La compagnie centrafricaine Afrijet a commandé mercredi un ATR 72-600 supplémentaire, portant sa flotte à six appareils.

afp/rp