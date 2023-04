Au Portugal, le président brésilien Lula tente de reconquérir les investisseurs étrangers

"Le Brésil est prêt à redevenir un grand pays", a déclaré M. Lula à des chefs d'entreprise dans la ville de Matosinhos, dans le nord du Portugal. "Le Brésil est prêt à redevenir un pays attractif.

Le président de gauche Lula est arrivé au Portugal vendredi pour une visite de cinq jours, la première qu'il effectue en Europe depuis son entrée en fonction, et il tente d'apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant ses objectifs ambitieux en matière de dépenses sociales.

Lors de l'événement organisé à Matosinhos, auquel participaient également le Premier ministre portugais Antonio Costa et d'autres représentants du gouvernement, M. Lula a déclaré que, pour attirer les capitaux étrangers, le Brésil avait besoin de stabilité politique, sociale et judiciaire.

"Sans cela, aucun investisseur ne placera de l'argent dans un autre pays", a-t-il déclaré, critiquant l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir maintenu le Brésil "isolé du monde" pendant ses quatre années au pouvoir.

Il a déclaré qu'il existait des opportunités d'investissement étranger dans divers secteurs, y compris des projets d'énergie renouvelable, et que le Brésil était à la recherche de partenariats, soulignant l'accord entre le constructeur d'avions brésilien Embraer et l'entreprise aérospatiale portugaise OGMA pour construire des avions approuvés par l'OTAN.

Les agences de commerce et d'investissement des deux pays, l'AICEP du Portugal et l'APEX du Brésil, ont signé un accord de coopération.

M. Lula a réitéré ses critiques à l'égard des taux d'intérêt brésiliens, estimant que les coûts des prêts locaux étaient excessivement élevés.

"Le taux de référence est actuellement de 13,75 % et personne n'emprunte de l'argent à 13,75 %", a déclaré Lula.

Lula et d'autres hommes politiques ont fait pression sur la banque centrale indépendante pour qu'elle abaisse ses taux, actuellement au plus haut depuis six ans, mais le gouverneur de la banque, Roberto Campos Neto, a défendu ses actions en les qualifiant de techniques et non de politiques.

Lula a également réaffirmé que son administration ne vendrait pas d'entreprises publiques.

"Au cours des six dernières années, le Brésil a vendu de nombreux actifs publics, non pas pour construire d'autres actifs, mais simplement pour payer les intérêts de la dette publique", a ajouté M. Lula, critiquant en particulier la privatisation de l'entreprise d'électricité Eletrobras. Le plus grand service public d'Amérique latine, Eletrobras, a été privatisé en juin 2022 par l'administration Bolsonaro, lorsque le gouvernement a dilué sa participation alors majoritaire dans l'entreprise dans une offre d'actions de 6,9 milliards de dollars.