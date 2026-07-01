Le ciel ne s'éclaircit pas pour le duopole de l'aviation : Airbus accumule les retards et Boeing peine à redorer son blason. Pourtant, alors que le conflit au Moyen-Orient pèse sur l'ensemble du secteur, un constructeur brésilien réussit à tirer son épingle du jeu depuis quelques années.

Si vous avez travaillé chez Boeing ou Airbus ces dernières années, il y a fort à parier que le climat interne n'ait pas été très positif. Le géant américain Boeing a commencé sa chute avec les deux crashs tragiques du 737 MAX en 2018-2019. L’avion a été cloué au sol pendant des mois, révélant des failles de conception et mettant en lumière une entreprise qui a trop longtemps privilégié les profits financiers au détriment de la qualité de la production. Plus tard, alors que la société tentait de s’en sortir, les incidents se sont multipliés. Si vous n’avez pas la mémoire courte, vous vous rappelez certainement la porte décrochée en plein sur un vol d’alaska airlines début 2024.



De l’autre côté de l’atlantique, Airbus a pleinement profité de la chute de son principal rival. Son carnet de commandes est plein à craquer avec plus de 10 ans de travail garanti. Désormais le problème n’est plus de vendre, mais de livrer. Les sous traitants ne parviennent pas à suivre les cadences de production, entraînant d’importants retards de livraison pour les compagnies aériennes. Cette situation profite d’ailleurs à d'autres acteurs de l’aéronautique comme Heico, qui capitalise sur ces retards.

Si Airbus s’en sort nettement mieux que son rival américain, les deux leaders historiques peinent encore à retrouver une dynamique de croissance sereine. C’est dans ce contexte de marché complexifié que notre outsider tire son épingle du jeu. Bien qu'il n'évolue pas exactement dans la même catégorie, Embraer s'impose aujourd'hui comme une alternative séduisante. Pour les observateurs et les investisseurs, il offre une excellente opportunité de s'exposer au secteur aéronautique, tout en restant à l'abri des turbulences qui secouent encore les deux géants mondiaux.

De la société publique au jet léger le plus vendu depuis 14 ans

Fondée en 1960 par le gouvernement brésilien, Embraer a construit son activité sur les avions commerciaux de moins de 150 sièges et les jets régionaux. L’avionneur a volontairement évité la confrontation directe sur le segment des gros monocouloirs et des gros porteurs. Cette stratégie s'est révélée être porteuse. La société détient aujourd’hui 30% des parts de marché mondial sur ce segment.



A la fin des années 2010, le marché aéronautique se consolide. Airbus rachète le programme CSeries du canadien Bombardier, programme qui donnera naissance au Airbus A220. Pour suivre la tendance, Boeing passe à l'offensive et négocie le rachat de 80% de la division aviation civile d'Embraer pour 4,2 MdsUSD. Mais l’histoire dérape, plongé dans la tourmente, Boeing rompt unilatéralement l’accord au dernier moment. La société brésilienne ne se laisse pas abattre et engage des poursuites. En 2024, les juges donnent raison à Embraer et Boeing est condamné à verser de lourdes indemnités financières. Ces liquidités inattendues permettent à Embraer de relancer sa propre machine industrielle.

L'activité se répartit aujourd'hui autour de quatre grands piliers. Le premier, l'aviation commerciale, représente 31,3% du chiffre d'affaires et progresse grâce au succès mondial de la gamme E2 auprès de compagnies de premier plan comme LATAM, SAS, All Nippon Airways ou l'américain Avelo. L'aviation d'affaires (29,1% du CA) affiche quant à elle une croissance de 25%. Les gammes Praetor et Phenom s'arrachent, le Phenom 300 conservant son titre de jet léger le plus vendu au monde pour la 14e année consécutive. De son côté, la division Service et support (25%) s'affirme comme une véritable "machine à cash", dopée par l'ouverture de méga-centres de maintenance aux États-Unis. La défense ferme la marche avec 13% du chiffre d'affaires, mais enregistre un bond spectaculaire de 36,5% en un an. Le cargo militaire KC-390 Millenium s'y impose comme le grand remplaçant du C130 Hercules américain et enchaîne les contrats majeurs en Europe et au sein de l'Otan.



Une santé de fer

Côté fondamentaux, la plupart des feux sont au vert, après un léger creux de rentabilité en 2022, le groupe poursuit une dynamique positive avec un chiffre d'affaires en progression constante depuis 2020. Les marges progressent dans le même sens et la marge d’exploitation devrait dépasser les 10% à l'horizon 2028. Les flux de trésoreries libres sont solides et la dette devrait disparaître du bilan cette année.

Début d’année difficile

Malgré ses solides piliers, Embraer a déçu le marché en ce début d'année. Les résultats du premier trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes, marqués par un bénéfice par action américaine (ADR) divisé par deux. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 28 MUSD, soit un recul de 22 MUSD sur un an. Cette contre-performance s'explique notamment par l'instauration de taxes à l'importation aux États-Unis, qui ont pesé à hauteur de 13 MUSD sur le trimestre, avant un impact attendu de 11 MUSD au deuxième trimestre. Parallèlement, l'aviation commerciale a subi quelque 7 MUSD de surcoûts logistiques, tandis que le lancement de nouveaux jets a gonflé les dépenses commerciales.

Ce repli n'est pourtant pas le signe d'une panne de demande, puisque le carnet de commandes frôle les 32 MdsUSD. Il découle plutôt de frais ponctuels et de lourds investissements en capital destinés à soutenir la hausse des cadences de production futures. Confiante, la direction maintient d'ailleurs ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026. Une assurance qui n'a pas suffi à rassurer les investisseurs, le titre ayant plongé de près de 10% au cours de la séance.

Un point d’entrée à exploiter



À l'heure actuelle, le titre s'échange 20% sous son plus-haut de février. Sa valorisation, qui avait largement dépassé la moyenne en 2025, commence à se détendre, avec un PER attendu à 19,9x pour 2026. Un point de vigilance subsiste néanmoins : la taille de l'entreprise. Si elle lui confère une plus grande agilité opérationnelle face à ses concurrents, elle la rend aussi plus sensible aux fluctuations du marché, en témoigne la forte chute du titre ces derniers mois. Quoi qu'il en soit, la recette qui a fait le succès d'Embraer reste inchangée. Dès que le trou d'air du premier trimestre sera estompé, le dossier devrait retrouver tout son attrait d'antan.