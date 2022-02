Embraer S.A. annonce la suspension du programme de développement du jet E175-E2

Embraer S.A. a informé ses actionnaires et le marché que le conseil d'administration a approuvé une pause de trois ans dans son programme de développement du jet E175-E2. Comme les années précédentes, la reprogrammation des activités est liée aux discussions en cours avec les syndicats de pilotes concernant la limitation de la masse maximale au décollage (MTOW) pour les avions de 76 sièges maximum, ainsi qu'aux conditions actuelles du marché mondial de l'aviation commerciale et à l'intérêt continu pour le jet E175 actuel sur le marché américain. La société prévoit de reprendre les activités de développement du programme après la période susmentionnée, ce qui entraînera une reprogrammation de l'entrée en service de l'avion entre 2027 et 2028. Conformément à sa stratégie d'innovation et de croissance, la société tiendra ses actionnaires et le marché dûment informés des nouvelles informations importantes relatives à la transaction.