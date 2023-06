Les investisseurs ont été déçus par le nombre de commandes plus faible que prévu pour la société brésilienne Embraer lors du plus grand salon aéronautique du monde la semaine dernière, bien que certains analystes aient été encouragés par une offre de la Chine et l'intérêt pour l'unité d'avions électriques d'Embraer.

Troisième constructeur aéronautique mondial après Airbus et Boeing, Embraer a enregistré 13 nouvelles commandes d'avions commerciaux lors du salon aéronautique de Paris, ce qui est inférieur aux estimations du marché et aux niveaux des années précédentes.

Cela a conduit les actions de la société à chuter d'environ 18 % en une semaine, annulant le gain de 11 % réalisé dans les jours précédant le salon, lorsque les acteurs du marché semblaient enthousiasmés par les perspectives de nouveaux contrats.

Les 13 nouvelles commandes sont à comparer aux 74 obtenues au Bourget en 2019 et aux 28 obtenues à Farnborough l'année dernière. Elles sont également en retrait par rapport à certaines prévisions optimistes du marché, notamment les attentes des analystes de JPMorgan qui tablaient sur au moins 30 commandes.

La banque américaine a déclaré dans une note aux clients mardi qu'elle avait accueilli Embraer pour un webinaire et que la société avait reconnu le faible nombre de commandes annoncées, mais avait déclaré que cela était conforme à sa stratégie de préservation des marges et de la rentabilité.

"Embraer poursuit ses discussions avec plusieurs compagnies aériennes, tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger, et s'attend à annoncer davantage de nouvelles commandes à moyen terme", a déclaré JPMorgan en réitérant sa note "surpondérer" sur la société.

À Paris, les investisseurs ont été particulièrement déçus par l'absence de commandes de la part du marché aérien indien en plein essor, qui a géré une transaction record de 500 avions pour Airbus et de nouvelles commandes pour Boeing.

LENT MAIS LUCRATIF

Néanmoins, un certain nombre d'analystes restent optimistes à l'égard de la compagnie brésilienne, car la reprise des voyages après la pandémie continue d'attirer de l'argent dans le secteur.

BTG Pactual, qui recommande d'acheter Embraer, a noté que les ventes aux clients existants Binter et American Airlines équivalaient à 19 % de ses prévisions de 65 à 70 livraisons cette année, ce qui en fait des "transactions significatives".

Ces commandes s'ajoutent à un carnet de commandes qui reste bien rempli, l'avion E2 étant considéré comme largement vendu pour cette année et 2024 après avoir obtenu récemment de nouveaux clients tels que Royal Jordanian, Salam Air et Scoot.

Le salon a également été marqué par la signature d'accords avec Eve, la filiale d'Embraer spécialisée dans les avions électriques, pour la vente de 150 voitures volantes, ainsi que par l'accord conclu par Embraer pour revenir en Chine en convertissant des avions de ligne en avions-cargos.

JPMorgan a qualifié Eve de "grande gagnante" de l'événement, car la société cotée à New York a annoncé des fournisseurs d'équipements clés et a augmenté son carnet de commandes, le plus important du secteur, dépassant ainsi ses homologues mondiaux.

Les actions d'Eve ont augmenté de 7 % mardi, tandis qu'Embraer était en hausse de 2 %, conservant des gains d'environ 20 % depuis le début de l'année, certains analystes estimant qu'il reste des possibilités de hausse.

"Nous pensons que la majeure partie de l'excitation précédant l'événement a déjà été ajustée dans les prix des actions", a déclaré XP Investimentos, tout en classant Embraer dans la catégorie "achat". "La marge de manœuvre pour une pression supplémentaire est limitée. (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Conor Humphries et Leslie Adler)