Le constructeur aéronautique brésilien Embraer est confiant dans la réalisation de son objectif de livrer 72 à 80 avions commerciaux cette année et pourrait livrer jusqu'à 90 de ses E-Jets aux compagnies aériennes l'année prochaine, a déclaré mardi son directeur général à l'agence Reuters.

L'année dernière, Embraer a livré 64 jets commerciaux, juste en dessous de son objectif de 65 à 70 avions, alors que les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont fait des ravages dans l'industrie.

Pour 2024, "nous atteignons la fourchette (prévue) et nous voulons nous rapprocher de son sommet", a déclaré le PDG Francisco Gomes Neto lors d'une interview au siège de la société, à l'est de Sao Paulo.

Embraer envisage de produire entre 80 et 90 avions commerciaux l'année prochaine et espère revenir au niveau de 100 jets par an d'ici 2026 au plus tard, a déclaré M. Gomes Neto, précisant que l'entreprise n'avait pas encore d'indications officielles à ce sujet.

La société mène actuellement des campagnes de vente pour environ 200 E-Jets, voire plus, et est optimiste quant aux perspectives d'introduction de la nouvelle génération de jets E2 sur le marché américain, où elle est en pourparlers avec des compagnies aériennes locales.

"Nous avons des campagnes en Amérique du Sud, plusieurs en Europe, plusieurs en Asie. La dynamique est très bonne", a déclaré M. Gomes Neto, qui a également fait état de discussions en cours au Brésil avec Gol et LATAM Airlines.

M. Gomes Neto a ajouté que

les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement

qui ont affecté l'industrie devraient s'améliorer l'année prochaine, mais pourraient ne pas revenir à un niveau de base normal avant 2026

"Les moteurs constituent toujours un défi", a-t-il déclaré. "Les livraisons augmentent par rapport aux années précédentes. Nous recevons plus de moteurs, ce qui est positif, mais pas assez pour nos besoins. Cela nous limite donc un peu, et ils arrivent avec un certain retard. (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Brad Haynes et Kylie Madry)