Le constructeur d'avions brésilien Embraer s'attend à ce que le trafic mondial de passagers augmente au cours des 20 prochaines années à un rythme plus rapide que ce qu'il avait prévu précédemment, mais il estime qu'il y a moins de place pour les livraisons d'avions régionaux, a-t-il déclaré mardi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le transport aérien a connu un essor fulgurant juste après la pandémie, mais les compagnies aériennes ont rappelé, lors du salon aéronautique de Farnborough cette semaine, que la demande s'était normalisée, les voyageurs rechignant à payer des tarifs plus élevés et les transporteurs étant confrontés à des retards de livraison et à des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

Embraer est le troisième constructeur mondial d'avions et se concentre sur les appareils de 150 places maximum, juste en dessous des familles A320 et 737 les plus vendues d'Airbus et de Boeing et rivalisant avec l'A220 d'Airbus.

CITATIONS CLÉS

"Les répliques des pandémies, comme les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le ralentissement de l'économie mondiale et les incertitudes liées aux multiples conflits géopolitiques continueront d'affecter le marché", a déclaré Arjan Meijer, responsable de l'aviation commerciale d'Embraer.

"Les tailles de marché et les modèles de demande sont tout simplement trop variés pour soutenir une stratégie de flotte axée uniquement sur des avions plus grands. Nous pensons qu'une combinaison optimale d'avions à réaction de moins de 150 places et d'avions à fuselage étroit de plus grande taille est plus adaptée au nouvel environnement."

PAR LES CHIFFRES

Embraer a déclaré que le trafic, mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK), devrait croître à un taux annuel de 4 % entre cette année et 2043, ce qui est supérieur à la croissance de 3,2 % qu'elle avait prévue l'année dernière pour la période 2023-2042, mais qui reste inférieure à la période prépandémique.

La Chine et l'Asie seront les moteurs de la croissance au cours des deux prochaines décennies, avec une expansion annuelle de 5 %, tandis que l'Amérique latine, l'Europe et l'Amérique du Nord afficheront une croissance de 4,9 %, 3,3 % et 2,4 %, respectivement.

La demande de nouveaux avions de moins de 150 places au cours des 20 prochaines années a été estimée à 10 500, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 11 000 nouveaux avions prévus l'année dernière. Leur valeur marchande s'élèverait à 640 milliards de dollars. (Reportage de Gabriel Araujo, édition de Rosalba O'Brien)