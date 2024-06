Embraer aborde le salon aéronautique de Farnborough le mois prochain en bénéficiant d'un vent arrière qui a propulsé ses actions à un niveau record, les récentes commandes montrant que le constructeur brésilien est prêt à combler un vide pour les compagnies aériennes en manque d'avions neufs dans les années à venir.

Ces nouvelles ont ravivé les espoirs d'Embraer à l'approche de ce grand événement industriel, qui se tiendra du 22 au 26 juillet et au cours duquel les constructeurs d'avions annoncent souvent d'importantes commandes. L'année dernière, les investisseurs ont été déçus par les chiffres plus faibles que prévu d'Embraer au salon de l'aéronautique de Paris.

Les actions de la société cotée à Sao Paulo ont augmenté de près de 70 % cette année et ont atteint un niveau record la semaine dernière, se classant de loin en tête des gains de l'indice boursier de référence Bovespa. Plusieurs analystes estiment que le cours de l'action peut encore augmenter.

Ce mois-ci, Embraer a obtenu une commande de 20 jets E2 de la part de l'entreprise publique Mexicana de Aviacion, ouvrant ainsi un nouveau marché pour ses jets commerciaux de nouvelle génération et augmentant son carnet de commandes fermes par rapport à son plus haut niveau en sept ans de 21,1 milliards de dollars atteint en mars.

"Nous continuons à voir un environnement sain pour les nouvelles commandes", ont déclaré les analystes de XP Investimentos à leurs clients après l'annonce.

L'année dernière, Embraer n'a annoncé que 13 commandes de jets commerciaux au salon de l'aéronautique de Paris, en deçà des estimations du marché et des années précédentes. Mais les transporteurs sont de plus en plus confrontés à une pénurie d'avions qui limite leur capacité, ce qui a créé de nouvelles opportunités pour l'entreprise brésilienne.

Embraer dispose de créneaux de production à partir de 2026, ce qui signifie qu'elle peut vendre de nouveaux avions avant ses grands rivaux Boeing et Airbus, ce dernier ayant épuisé sa production d'avions monocouloirs jusqu'à la fin de la décennie.

Les observateurs du marché estiment que les créneaux horaires disponibles d'Embraer pourraient l'aider à répondre aux plans de croissance à court terme de transporteurs tels que Mexicana. Le créneau traditionnel du constructeur brésilien se situe juste en dessous du marché des avions de plus de 150 places les plus vendus de Boeing et d'Airbus.

Selon JPMorgan, la commande mexicaine "corrobore notre thèse selon laquelle Embraer devrait continuer à bénéficier du manque de créneaux horaires de ses pairs pour livrer des avions à moyen terme".

L'accord de Mexicana avec Embraer est intervenu après des discussions très remarquées avec Boeing, dont les analystes ont indiqué qu'elles n'avaient peut-être pas progressé en raison des délais de livraison prolongés de l'avionneur américain.

Cette décision pourrait également donner à la famille E2 une impulsion supplémentaire en Amérique du Nord. Les jets E1 de première génération, plus petits, constituent l'épine dorsale de l'aviation régionale aux États-Unis, mais Embraer espère percer sur ce marché clé avec son E195-E2, un "petit avion à fuselage étroit".

Les E2 se sont d'abord vendus lentement en raison de la pandémie de COVID-19, de la pénurie de moteurs de Pratt & Whitney et d'une inadéquation entre le poids de l'avion et les restrictions de la "clause de portée" dans les accords syndicaux des pilotes américains.

"Nous pensons que l'entrée réussie des E2 au Mexique contribuera par la suite à stimuler les débuts de l'avion sur le marché régional américain une fois que les réglementations relatives à la clause de portée auront été mises à jour", ont déclaré les analystes de BTG Pactual.

L'E2 vole au Canada avec Porter Airlines, y compris sur certains itinéraires vers les États-Unis.

"Les quatre divisions d'Embraer bénéficient toutes d'un environnement industriel favorable", a déclaré BTG, citant également des campagnes réussies de vente de l'avion militaire phare C-390 Millennium à des pays tels que la Corée du Sud et l'Autriche. "Nous sommes acheteurs (des actions d'Embraer). (Reportage de Gabriel Araujo, édition de Brad Haynes et Josie Kao)