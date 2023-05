Embraer soutient le fabricant de moteurs d'avion Pratt & Whitney

Le directeur général Francisco Gomes Neto a déclaré aux journalistes que Pratt & Whitney, filiale de Raytheon Technologies, travaillait d'arrache-pied pour résoudre les problèmes d'usure prématurée qui clouent au sol certains avions à réaction.

"Je suis personnellement impliqué dans ce dossier ; nous leur avons récemment rendu visite... Nous pensons qu'ils ont les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes", a déclaré M. Gomes Neto lors d'un point de presse au Portugal, ajoutant que les avions Embraer avaient été moins touchés que d'autres modèles.

Le troisième fabricant d'avions au monde utilise les moteurs Geared Turbofan de Pratt Whitney sur sa dernière série d'avions E2.

Des moteurs similaires sont disponibles sur la famille A320neo d'Airbus, plus grande, et sont au centre d'un litige entre Pratt et GoFirst (Inde) concernant la cause de la faillite de la compagnie aérienne.

M. Gomes Neto a déclaré qu'Embraer était impliquée dans des campagnes en cours pour des ventes potentielles d'avions commerciaux portant sur un total de plus de 200 avions, ce qui, selon lui, soutiendrait l'objectif de ramener les livraisons annuelles d'avions à 100 par an d'ici 3 à 4 ans.

S'exprimant lors d'un événement médiatique annuel, il a également confirmé que les projets de l'entreprise pour un nouvel avion à turbopropulseurs étaient "en suspens" et a mis en cause le manque de propositions commerciales attrayantes de la part des fabricants de moteurs.

"Nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution en matière de moteur", a-t-il déclaré.

Pratt & Whitney Canada est le seul fournisseur de moteurs pour les turbopropulseurs actuels, qui sont utilisés sur de courtes liaisons régionales.

General Electric a refusé de participer au projet, laissant Pratt & Whitney Canada ou Rolls-Royce.

Antonio Carlos Garcia, directeur financier, a déclaré qu'Embraer aurait pu construire un nouveau turbopropulseur seul, mais que cela n'aurait pas fait une différence suffisante par rapport aux modèles existants. Embraer aurait encore besoin d'un partenaire pour une conception qui changerait davantage la donne, a-t-il ajouté.

Le marché des turbopropulseurs de 50 à 70 places est dominé par la société franco-italienne ATR, détenue par Airbus et Leonardo.