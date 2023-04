En Chine, le président brésilien Lula met la paix en Ukraine à l'ordre du jour

La visite de Lula, reportée en mars pour des raisons de santé, vise à rétablir les relations avec le plus grand partenaire commercial du Brésil après quatre années glaciales sous son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

M. Lula cherche également à replacer le Brésil sur la scène internationale après une période d'isolement relatif de M. Bolsonaro, qui a rejeté le rôle traditionnel de son pays dans les forums multilatéraux et s'est attiré des critiques pour ne pas avoir protégé la forêt amazonienne.

Lorsqu'il rencontrera Xi vendredi, Lula a déclaré qu'il suggérerait une proposition de médiation pour des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, une initiative qui, parmi les dirigeants occidentaux, n'a été accueillie favorablement que par le président français Emmanuel Macron.

"Je suis convaincu que l'Ukraine et la Russie attendent que quelqu'un d'autre dise : 'Asseyons-nous et parlons'", a déclaré M. Lula à des journalistes la semaine dernière.

M. Lula a suggéré qu'une solution de paix pourrait consister à restituer les territoires nouvellement envahis, mais pas la Crimée, une option que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rejetée d'emblée.

Pour que son initiative progresse, Lula a besoin que la Chine envoie un message à la Russie, a déclaré un diplomate européen à Brasilia.

"Lula sait que la Chine est le seul pays que la Russie écoutera", a déclaré ce diplomate sous le couvert de l'anonymat : "Les gens attendent de voir si d'autres pays, comme la France et l'Allemagne, lui accordent un peu d'attention.

Le conseiller en politique étrangère de Lula, Celso Amorim, s'est rendu à Moscou en mars pour promouvoir les pourparlers de paix, et le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rendra à Brasilia le 17 avril.

Avant d'arriver à Pékin, Lula se rendra à Shanghai pour assister à l'investiture de l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff à la tête de la Nouvelle banque de développement créée en 2014 par le groupe BRICS des principales économies émergentes : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

Le voyage de Lula en Chine était initialement prévu pour la dernière semaine de mars, mais il a été reporté après avoir attrapé une pneumonie.

"Le fait que le président Lula se rende en Chine à la tête d'une importante délégation pour une visite d'État peu après son rétablissement reflète pleinement la grande importance que la Chine et le Brésil attachent à cette visite et au développement des relations bilatérales", a déclaré mardi Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

Lula voyagera avec une délégation de huit ministres, dont la ministre de l'environnement Marina Silva, et de cinq gouverneurs des États du nord-est du Brésil, dont Bahia, où un consortium chinois est en train de construire un pont record.

Une vingtaine d'accords doivent être signés, dont la création d'un sixième satellite dans le cadre d'un programme commun lancé en 1988, qui servira à surveiller l'Amazonie, a indiqué le ministère brésilien des affaires étrangères.

Le Brésil attend également de la Chine qu'elle mette en place un fonds destiné à contribuer à la régénération des forêts et au développement durable au Brésil, notamment à la production d'hydrogène vert, a déclaré M. Silva à l'agence Reuters.

Le constructeur d'avions brésilien Embraer SA pourrait signer un accord pour la vente de 20 jets commerciaux à une compagnie aérienne chinoise, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet, mettant fin à la pénurie de nouveaux contrats en Chine depuis la fermeture en 2016 d'une coentreprise dans une usine à Harbin.

La Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil en 2009 et est un marché important pour le soja, le minerai de fer et le pétrole brésiliens. Le Brésil est aujourd'hui le premier bénéficiaire des investissements chinois en Amérique latine, grâce aux dépenses consacrées aux lignes de transport d'électricité à haute tension et à la production de pétrole.

Pendant la présidence de Bolsonaro, de nombreuses entreprises chinoises ont suspendu leurs projets avec le gouvernement fédéral et ont plutôt poursuivi leurs activités avec les gouvernements des États, en particulier dans le nord-est moins riche où le Parti des travailleurs de Lula est le plus fort.

D'ici 2021, les investissements des entreprises chinoises au Brésil auront retrouvé leur niveau de 2017, selon le China-Brazil Business Council, qui prévoit une croissance régulière dans les années à venir.