Eve, filiale d'Embraer, conclut un premier accord pour la fourniture de logiciels de contrôle du trafic aérien

La société a signé une lettre d'intention avec la société britannique Halo Aviation Ltd pour développer et lancer sa solution de trafic aérien, avec des opérations prévues au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Halo avait commandé 200 véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) à Eve l'année dernière, dans le but d'améliorer le développement du secteur dit de la mobilité aérienne urbaine.

Le logiciel ne sera pas uniquement axé sur les appareils d'Eve, car ses eVTOL partageront l'espace aérien avec des drones, des hélicoptères, des avions commerciaux et d'autres taxis volants, a déclaré le co-directeur général Andre Stein.

"C'est une solution agnostique", a-t-il déclaré à Reuters dans une interview depuis la Grande-Bretagne, où Eve participe au salon aéronautique de Farnborough.

Eve et Halo n'ont pas divulgué le montant de l'accord.

M. Stein a déclaré qu'Eve discute avec d'autres clients potentiels pour étendre son empreinte sur la gestion du trafic aérien. Il n'a pas fourni de détails, mais a fait remarquer que ces négociations concernent à la fois les opérateurs eVTOL et les contrôleurs aériens.

Eve dispose actuellement d'un carnet de 1 910 commandes, le plus important de l'industrie, et considère le bilan de certification réussi d'Embraer comme un avantage sur ses concurrents.

"Nous sommes l'une des rares entreprises à pouvoir dire que nous l'avons déjà fait", a déclaré M. Stein, en faisant remarquer qu'Embraer a obtenu la certification pour 30 modèles d'avions au cours des 25 dernières années.

M. Stein a déclaré qu'Eve, qui prévoit de lancer ses taxis volants d'ici 2026, n'a pas d'objectif pour les commandes mais espère être un leader sur le marché qu'il voit atteindre 50 000 avions d'ici 2035 et 100 000 d'ici 2040.

Parmi ses pairs figurent Joby Aviation Inc, Vertical Aerospace Ltd, Lilium NV et Archer Aviation Inc.

Eve a fait ses débuts à la Bourse de New York plus tôt cette année après avoir combiné ses activités avec Zanite Acquisition Corp, levant ainsi 377 millions de dollars pour fabriquer ses taxis volants.

L'annonce de dimanche est intervenue alors que la société a également dévoilé sa première maquette de cabine eVTOL grandeur nature à Farnborough.

En mai, M. Stein avait déclaré aux journalistes que l'entreprise ne se hâtait pas de lancer son prototype, mais qu'elle le faisait "correctement".