L'avion électrique d'Embraer, le constructeur Eve, est en bonne voie pour entrer en service en 2026.

Le vice-président des services et des opérations de flotte d'Eve, Luiz Mauad, a déclaré dans une interview à Reuters qu'il s'attendait à ce que les autorités progressent en 2023 dans l'établissement de règles pour le secteur, ce qui ouvrirait la voie à la certification "dans quelques années".

Eve, contrôlée par le planneur brésilien Embraer SA, a lancé l'an dernier un processus pour que le régulateur de l'aviation civile brésilienne certifie son avion à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL), qui a déjà accumulé un carnet de commandes de plus de 2 700 unités avant le début de la production.

"Bien sûr, l'entrée en service est une étape importante, mais avant cela vient la certification. Et certifier un avion, même traditionnel, est toujours un énorme défi", a déclaré M. Mauad avant l'événement MRO Latin America à Buenos Aires.

Eve est confiante dans le "projet robuste", qui est soutenu par l'expertise d'Embraer, a déclaré Mauad, réitérant l'objectif de commencer les opérations en 2026.

Il a déclaré qu'Eve disposait déjà des liquidités nécessaires pour le projet, qui devait initialement coûter 540 millions de dollars, à la suite d'une cotation aux États-Unis et d'un financement supplémentaire de la banque publique de développement du Brésil, la BNDES.

Eve a fait ses débuts à la bourse de New York en mai 2022 après avoir combiné ses activités avec Zanite Acquisition Corp, levant environ 400 millions de dollars pour fabriquer ses taxis volants. La BNDES a annoncé plus tard qu'elle accorderait à Eve 490 millions de reais (94,47 millions de dollars) supplémentaires.

Les investisseurs d'Eve comprennent United Airlines, Acciona SA, SkyWest Inc, Bradesco BBI, Rolls-Royce, Thales et BAE Systems.

"Nous disposons d'une base d'investissement solide pour rendre notre projet, notre entreprise et nos produits, viables", a déclaré Mauad, précisant qu'Eve a également travaillé sur des solutions telles qu'un logiciel de gestion du trafic aérien.

"L'investissement que nous avons déjà levé nous donne la tranquillité d'esprit pour développer tous ces produits jusqu'à leur mise en service", a-t-il ajouté. "D'autres investissements pourront venir, si nécessaire, mais nous sommes toujours dans une position très confortable."

Le cabinet de conseil McKinsey a récemment déclaré que des financements supplémentaires seraient importants pour les acteurs du secteur cette année. Les pairs d'Eve comprennent Joby Aviation Inc, Vertical Aerospace Ltd, Lilium NV et Archer Aviation Inc.

Dans un rapport, McKinsey a également fait allusion à une consolidation potentielle, affirmant que des fusions et des fermetures d'entreprises pourraient être observées alors que "les acteurs arrivent à maturité et qu'il devient plus clair quelles technologies, quelles conceptions et quels modèles commerciaux sont susceptibles de réussir".

Mauad a reconnu qu'un processus de consolidation pourrait avoir lieu dans le secteur, mais a noté qu'Eve était toujours particulièrement concentrée sur le travail à travers ses partenariats.

(1 $ = 5,1871 reais)