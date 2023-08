Embraer S.A. figure parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - avions commerciaux (46,5%) : marques ERJ 135/140/145 ; - systèmes de défense (31,4%) : systèmes de surveillance des avions, de transport, etc. En outre, le groupe propose des services aéronautiques (services de support technique, de maintenance, de réparation, de formation, etc.) ; - avions d'affaires (21,8%) : marques Legacy 450/500/600, Phenom 100/300 et Lineage 1000 ; - autres (0,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Brésil (8,7%), Amérique du Sud (2,9%), Amérique du Nord (58,4%), Asie-Pacifique (8,5%), Europe (19,1%) et autres (2,4%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense