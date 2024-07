Le plus grand salon aéronautique du monde s'est achevé jeudi avec une solide commande de nouveaux avions de ligne saoudiens qui n'a pas permis de dissiper la morosité liée aux récents problèmes de production d'avions suffisamment rapides pour répondre à la demande.

Le salon aéronautique britannique de Farnborough s'est ouvert en début de semaine sur des signaux d'alarme des compagnies aériennes concernant la baisse des rendements ou des tarifs moyens. Mais les délégués ont déclaré qu'ils restaient supérieurs aux niveaux historiques et, bien que calme, le salon a confirmé la demande de gros porteurs.

Airbus et Boeing ont enregistré une quarantaine de commandes fermes - une fraction de ces dernières années - et sont à peu près au même niveau selon que l'on tient compte ou non de la décision de Qatar Airways de se porter acquéreur d'une commande existante de Boeing, dont le nom n'avait pas encore été dévoilé.

Si l'on tient compte des nouvelles commandes préliminaires, Airbus a pris l'avantage après avoir annoncé jeudi un accord portant sur 90 avions, dont 15 A330neos, avec la compagnie aérienne saoudienne Flynas. Reuters a fait état de discussions avec Flynas sur le modèle avant le salon.

Les deux grands constructeurs d'avions ont reconnu qu'ils avaient d'autres problèmes urgents, notamment l'incapacité des usines à répondre à la demande récente en raison des perturbations dues à la pandémie.

"Presque tout le monde joue sur le rythme. Mais il suffit d'une pièce manquante pour que le puzzle ne soit pas complet", a déclaré à Reuters Christian Scherer, directeur général de la construction aéronautique d'Airbus. "Nous avons 4 000 fournisseurs qui entrent dans la fabrication d'un avion.

Alors que les chalets VIP ont fermé leurs portes sur un salon aéronautique pluvieux et discret, avec seulement une bruine de nouvelles commandes d'avions, les halls d'exposition où la chaîne d'approvisionnement mondiale s'installe pour la semaine bourdonnent toujours d'activité.

À l'intérieur de ce bazar temporaire, les suggestions des fabricants selon lesquelles l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est responsable des problèmes de fabrication de l'industrie étaient loin d'être populaires.

"Un cadre supérieur d'une entreprise qui fabrique des pièces de petits moteurs a déclaré : "Vous ont-ils dit qui l'a cassé ?

De nombreux fournisseurs accusent les réductions de coûts incessantes ou les objectifs de production incertains d'affaiblir la chaîne d'approvisionnement.

Moins de la moitié des fournisseurs pensent que les objectifs de production de l'industrie seront atteints à temps, selon une enquête de McKinsey et Aviation Week publiée pendant le salon.

"Tout le monde a besoin de plus de machinistes, mais les (fabricants) ont parfois une façon maladroite d'approuver les nouveaux fournisseurs", a déclaré Paul Marshall, directeur des ventes de l'entreprise familiale britannique de fraisage de précision B-Tech, qui a constaté une augmentation de la demande lors du salon.

Le dernier jour de l'événement, vendredi, devait être entièrement consacré à une crise liée à l'embauche de nouveaux travailleurs, après que de nombreux employés ont quitté l'entreprise ou pris une retraite anticipée pendant la pandémie, emportant avec eux les compétences et l'expérience dont on a cruellement besoin pour augmenter la production.

PARTENARIATS

Dans l'immédiat, les investissements se concentrent sur les capacités de réparation des avions existants, où les longs délais d'attente ont contraint les compagnies aériennes à laisser les avions au sol juste au moment où ils sont nécessaires en été.

GE Aerospace a déclaré qu'elle investirait plus d'un milliard de dollars sur cinq ans dans ses installations de maintenance à travers le monde.

L'accent mis sur les problèmes d'approvisionnement à court terme n'a pas empêché un ou deux acteurs de donner un aperçu de leurs prochaines actions dans une bataille qui ne fait que commencer sur les nouveaux développements à long terme en matière d'avions.

Les fabricants de moteurs et d'avions se disputent la position avant la prochaine série d'avions monocouloirs prévue pour la décennie à venir, qui remplacera les modèles Airbus A320 et Boeing 737, véritables chevaux de bataille.

Rolls-Royce a fait un pas de plus vers le retour sur un segment du marché qu'il avait abandonné il y a plus de dix ans, en annonçant la fabrication d'une version plus petite de son démonstrateur Ultrafan.

Le constructeur brésilien d'avions régionaux Embraer, resté isolé après l'échec des négociations d'alliance avec Boeing en 2020, a réaffirmé qu'il cherchait un partenaire international pour tenter à l'avenir de défier le duopole Airbus et Boeing.

"Nous avons été très clairs sur les partenariats, nous regardons la Chine, l'Inde, la Turquie, le Maroc et l'Arabie saoudite", a déclaré à Reuters Arjan Meijer, directeur général d'Embraer Commercial Aviation.

La Corée du Sud a également été approchée, selon des sources industrielles.

Boeing a eu un spectacle sans histoire : un résultat considéré comme un succès pour une entreprise embourbée dans de mauvaises manchettes ces derniers mois, et considérée comme sans direction par les commentateurs de l'industrie alors qu'elle cherche un nouveau PDG après l'éclatement en plein vol d'un panneau du 737 MAX 9 en janvier dernier.

Les compagnies aériennes et les fournisseurs ont déclaré que l'industrie avait besoin de Boeing pour se redresser et certains ont exprimé leur frustration quant à la poursuite de la crise de l'entreprise, cinq ans après la deuxième des deux crises fatales du MAX qui lui ont coûté des milliards de dollars et ont ébranlé sa réputation.

Même son rival Airbus s'est plaint de l'impact négatif des difficultés de Boeing sur l'ensemble de l'industrie.

"J'espère que ce qu'ils font est le bon remède au problème, mais nous voulons que ce soit cohérent", a déclaré Ghaith al-Ghaith, PDG de flydubai, un client important basé à Dubaï.

Nous ne voulons pas entendre "plus de retards". Nous voulons qu'ils soient les Boeing d'antan auxquels nous faisons confiance". (Reportage complémentaire de Joanna Plucinska, Abhijith Ganapavaram, Joe Brock ; rédaction de Chizu Nomiyama)