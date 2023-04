Saab envisage la Colombie et le Pérou comme clients potentiels du Gripen dans le cadre de sa campagne en Amérique latine

Le directeur général Micael Johansson a déclaré à Reuters que l'entreprise espérait que le gouvernement colombien rouvrirait bientôt les marchés publics pour les avions de combat, tandis que le Pérou est considéré comme un prochain marché potentiel.

Ces remarques font suite à la signature, mardi, d'un protocole d'accord entre la société suédoise et Embraer, selon lequel le constructeur brésilien soutiendra le programme Gripen dans la région. Embraer accueillera la chaîne d'assemblage final du jet dans son usine de Gaviao Peixoto.

"La Colombie et le Pérou sont les premiers pays qui me viennent à l'esprit", a déclaré M. Johansson lors d'une interview au salon de la défense et de la sécurité LAAD à Rio de Janeiro mercredi, lorsqu'il a été interrogé sur les plans d'expansion de l'entreprise dans la région.

"Le Brésil est très important pour nous, la Colombie est, je l'espère, la prochaine étape et nous verrons ensuite ce que fera le Pérou", a-t-il ajouté. "Nous avons également reçu des demandes de la part de quelques autres pays, mais c'est un peu plus loin dans le temps.

Le Brésil a été le premier pays d'Amérique latine à choisir le Gripen il y a près de dix ans, et les livraisons ont commencé l'année dernière. L'armée de l'air brésilienne a conclu un accord pour 36 appareils, mais le ministre de la défense Jose Mucio a déclaré à Reuters mardi que le pays envisageait de compléter la commande.

Une source au fait de la situation a indiqué que la commande initiale pourrait être portée à 40 appareils et que la demande était telle que le Brésil pourrait passer une deuxième commande d'environ 30 jets supplémentaires.

"Nous avons déjà entendu ces chiffres", a déclaré M. Johansson. "Le Brésil a toujours dit qu'il aurait besoin de plus d'avions que ces 36 appareils. C'est une possibilité. Les discussions formelles n'ont pas encore commencé, mais nous sommes bien sûr prêts à les entamer dès qu'ils le souhaitent".