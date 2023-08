EMCORE Corporation est un fournisseur de produits à signaux mixtes avancés destinés aux marchés de l'aérospatiale et de la défense, des communications et de la détection. Les composants et les systèmes de la société soutiennent une gamme d'applications, y compris la navigation et la détection inertielle, l'optoélectronique de défense, les communications à large bande, la détection optique et les puces spécialisées pour les télécommunications et les centres de données. La société opère à travers deux segments : Aérospatiale et défense, et Large bande. Le secteur de l'aérospatiale et de la défense comprend deux lignes de produits : Navigation inertielle et Optoélectronique de défense. Les produits de ce segment servent principalement les marchés de la navigation et de l'optoélectronique de défense. Le segment Broadband se compose de trois lignes de produits : Transmetteurs et composants optiques CATV, puces pour centres de données et capteurs optiques. Les produits du segment servent principalement les marchés de la télévision par câble (CATV), de la détection optique, des télécommunications et des centres de données.

