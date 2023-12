EMCORE Corporation est un fournisseur de produits de navigation inertielle pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense. La société exerce ses activités dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Le secteur de l'aérospatiale et de la défense comprend la ligne de produits de navigation inertielle. Elle s'appuie sur la technologie des puces intégrées photoniques (PIC), des MEMS à quartz et des puces en niobate de lithium pour fournir des composants et des systèmes pour ses applications finales. Ses technologies avancées de navigation et de détection inertielle sont utilisées dans le domaine de la navigation aérospatiale et de la défense à une époque où les menaces des puissances étrangères hostiles et des forces antidémocratiques sont de plus en plus nombreuses. Ses solutions de navigation et de détection soutiennent également une série d'applications commerciales et industrielles pour la terre, la mer, l'air et l'espace. La société dispose d'une capacité de fabrication intégrée verticalement dans ses installations d'Alhambra, CA, Budd Lake, NJ, Concord, CA, et Tinley Park, IL.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense