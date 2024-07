Les actions du fabricant indien de médicaments Emcure Pharmaceuticals ont augmenté de 34,9 % lors des premiers échanges mercredi, dépassant les estimations des analystes et valorisant la société à 18,64 milliards de roupies (223,3 millions de dollars), sa forte présence dans les domaines de la santé féminine et des traitements contre le VIH ayant attiré les investisseurs sur un marché de l'introduction en bourse en pleine effervescence.

Sur un marché des introductions en bourse où plus de 100 entreprises ont levé plus de 4,6 milliards de dollars depuis le début de l'année, Emcure, soutenue par Bain Capital, est le premier fabricant de médicaments à entrer en bourse en 2024.

Les analystes s'attendaient à ce que les actions d'Emcure soient cotées avec une prime de près de 20 %.

L'action a ouvert à 1 325,05 roupies à la Bourse nationale, alors que le prix de l'offre était de 1 008 roupies.

L'introduction en bourse de la société basée à Pune, dans l'État du Maharashtra, a été sursouscrite près de 68 fois la semaine dernière et a attiré des offres d'une valeur de 11 milliards de dollars, Bain ayant vendu près d'un tiers de sa participation de 13,07 %.

Six sociétés pharmaceutiques sont entrées en bourse en 2023, la plus importante étant l'introduction en mai 2023 de Mankind Pharma, dont l'IPO a également été la plus importante de l'année, tous secteurs confondus.

Selon les analystes, l'accent mis par Emcure sur des domaines tels que la gynécologie, où elle détient une part de marché de 14 %, et les traitements contre le VIH devrait stimuler la croissance de son chiffre d'affaires.

Son portefeuille gynécologique comprend des médicaments pour le traitement de la stérilité et des douleurs menstruelles. (1 $ = 83,4825 roupies indiennes) (Reportage de Kashish Tandon et Varun Hebbalalu à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)