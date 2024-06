Emdoor Information Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la production et à la vente d'équipements électroniques. Les produits de la société comprennent des produits électroniques grand public tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes et du matériel intelligent à usage personnel, qui sont principalement utilisés dans les domaines de la vie et du divertissement, du bureau d'affaires et de l'éducation en ligne ; des produits électroniques industriels à trois épreuves tels que des ordinateurs tablettes renforcés à trois épreuves, des ordinateurs portables anti-refoulement à trois épreuves et des terminaux portables à trois épreuves, qui sont principalement utilisés dans l'entreposage logistique, le contrôle industriel et les opérations commerciales. Les produits fournis par l'entreprise sont principalement divisés en ensembles complets de produits électroniques, cartes mères (PCBA), kits en vrac (CKD) et kits semi-vrac (SKD). L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Matériel informatique