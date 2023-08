Emeco Holdings Limited est principalement impliquée dans la fourniture de solutions d'équipements de terrassement et de services miniers à ses clients, ainsi que dans l'entretien et la remise à neuf de composants majeurs d'équipements de terrassement lourds. Ses segments comprennent la location, les ateliers et Pit N Portal. Le segment de la location fournit une gamme de solutions d'équipement de terrassement aux clients en Australie. Ses plates-formes technologiques supplémentaires sont développées pour permettre aux clients d'améliorer l'efficacité des engins de terrassement qu'ils louent. Le segment Workshops fournit des services de maintenance et de reconstruction de composants aux clients en Australie. Le segment Pit N Portal fournit une gamme de solutions de services miniers et de services associés aux clients en Australie. Ses services comprennent la location, l'entretien, la fabrication, le traitement de surface et autres. Il est présent dans les régions minières d'Australie et compte parmi ses clients des sociétés minières et des entrepreneurs dans les secteurs du charbon, de l'or, du cuivre, de la bauxite, du minerai de fer et du nickel.