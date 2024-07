EMEIS : A suivre aujourd'hui

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe emeis s’établit à 2,77 milliards d’euros au premier semestre 2024, soit une progression de +9,2%, principalement de nature organique (+8,9%). Cette évolution résulte de l’augmentation du taux d’occupation moyen du groupe de +2,6 points sur la période, de l’effet des revalorisations tarifaires et de l’impact positif de la contribution des ouvertures d’établissements réalisées. L’ensemble des zones géographiques du groupe a contribué au premier semestre à la forte dynamique de croissance de l’activité.



Le taux d'occupation moyen s'inscrit en forte augmentation entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024.



En France, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +4,0%, à 1,18 milliard d'euros. Cette évolution résulte principalement des revalorisations tarifaires, dans une moindre mesure, de la progression du taux d'occupation dans les cliniques (Soins Médicaux et de Réadaptation, Santé mentale) et des maisons de retraite en fin de semestre. Cette évolution ne compense pas complètement l'inflation et le niveau des dotations financières.



S'agissant de la performance opérationnelle, les informations à disposition de la Société à date font ressortir un Ebitdar estimé compris entre 330 et 340 millions d'euros sur le premier semestre 2024, qui se compare à 336 millions d'euros au premier semestre 2023.





La performance opérationnelle estimée du premier semestre 2024 conjuguée à différents travaux de revue interne effectués conduisent la société à réviser sa prévision d'EBITDAR sur l'exercice 2024. "L'essentiel de cette révision provient des activités françaises du Groupe pour lesquelles il est constaté un redressement opérationnel nécessitant un délai supérieur à celui initialement prévu", explique emeis.



L'Ebitdar 2024 progresserait dans une fourchette de 0 à +5% comparé à 2023 soit un niveau compris entre 700 et 730 millions d'euros, à comparer à un niveau compris entre 800 et 835 millions d'euros communiqué précédemment.

Sur ces bases, l'Ebitda pré-IFRS 16 2024 s'élèverait à environ 210 millions d'euros.



Dans un contexte immobilier qui demeure peu favorable à la réalisation de transactions immobilières, emeis estime qu'environ 670 millions d'euros de produits de cessions immobilières bruts devraient être réalisés à fin 2024 (depuis mi-2022), à comparer à la trajectoire initiale prévue en 2024 de 750 millions d'euros qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de cessions de 1 250 millions d'euros à conduire d'ici fin 2025.



"Ce décalage est essentiellement lié au report sur l'exercice 2025 d'une opération initialement planifiée fin 2024 en France. Le produit brut des cessions immobilières encaissé sur 2024 s'élèverait à environ 380 millions d'euros (environ 340 millions d'euros nets d'impôts), à comparer à 500 millions d'euros (449 millions d'euros nets d'impôts) communiqué dans le Plan d'Affaires du Groupe", souligne emeis.