Emera Incorporated est une société d'énergie et de services basée au Canada. La société investit dans la production, la transmission et la distribution d'électricité, ainsi que dans la transmission et la distribution de gaz. La société compte cinq segments. Le segment Florida Electric Utility comprend Tampa Electric, un service public d'électricité réglementé verticalement intégré dans le centre-ouest de la Floride. Le segment Canadian Electric Utilities comprend Nova Scotia Power Inc, un service public d'électricité réglementé verticalement intégré et le principal fournisseur d'électricité en Nouvelle-Écosse ; et Emera Newfoundland & Labrador Holdings Inc. Le segment Gas Utilities and Infrastructure comprend Peoples Gas System, New Mexico Gas Company, Inc, Emera Brunswick Pipeline Company Limited, SeaCoast Gas Transmission, LLC, et Maritimes & Northeast Pipeline. Le segment Autres services publics d'électricité comprend Emera (Caribbean) Incorporated, qui est une société de portefeuille avec des services publics d'électricité réglementés. Le segment Autres comprend des investissements dans des sociétés non réglementées liées à l'énergie.