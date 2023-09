Emerald Holding, Inc. est un opérateur de salons professionnels interentreprises (B2B) aux États-Unis. La société propose des événements en direct, du contenu médiatique, des informations sectorielles, des outils numériques, des solutions axées sur les données et des plateformes de commerce électronique dans trois secteurs d'activité : Connections, Content et Commerce. Ses segments comprennent Commerce, Design, Creative & Technology, All Other et Corporate-Level Activity. Le segment Commerce comprend des événements et des services couvrant le merchandising, les licences, l'approvisionnement des détaillants et le marketing afin de permettre aux professionnels de prendre des décisions éclairées et de répondre aux demandes des consommateurs. Le segment Design, création et technologie comprend des événements et des services qui soutiennent une variété d'industries en connectant les entreprises et les professionnels avec des produits et des stratégies opérationnelles. La société propose des solutions de commerce électronique B2B et de merchandising numérique, répondant aux besoins des fabricants et des détaillants par l'intermédiaire de ses plateformes Elastic Suite et Bulletin.