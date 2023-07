Emerald Leasing Finance and Investment Company Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est engagée dans l'octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). La Société propose une gamme de produits bancaires et de services financiers. La Société a élaboré un système de vérification de toute proposition de prêt. La Société accorde des prêts à partir d'environ 5 000 INR. La filiale de la Société est Eclat Net Advisors Pvt. Ltd. (ENAPL).