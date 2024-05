Emerald Resources NL est une société australienne qui développe et explore des projets aurifères. La mine d'or d'Okvau est le projet le plus avancé de la société. Les projets de la société comprennent les projets Okvau Gold et Memot Gold. La société détient également un certain nombre d'autres projets au Cambodge, qui sont constitués d'une combinaison de licences minières accordées (détenues à 100 % par Emerald) et d'accords de coentreprise. L'ensemble de ses intérêts dans les projets cambodgiens couvre une superficie combinée de 1 639 kilomètres carrés (km2). La mine d'or d'Okvau est située à environ 275 kilomètres au nord-est de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, dans la province de Mondulkiri. La société détient un droit de redevance dérogatoire de 5 % sur l'ensemble de la production de gaz provenant de divers intérêts pétroliers et gaziers situés dans le comté de Magoffin, dans le Kentucky (baux).

Secteur Or