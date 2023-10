Emeren Group Ltd (Emeren) est un développeur, propriétaire et exploitant de projets solaires à l'échelle mondiale, avec une réserve de projets et d'actifs de producteurs indépendants d'électricité (IPP) en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société se concentre sur le développement de projets d'énergie solaire, la gestion de la construction et les services de financement de projets. Emeren North America a développé, vendu et construit des projets solaires communautaires et de services publics aux États-Unis et au Canada, et ses sites de projets notables s'étendent du Minnesota, de la Caroline du Nord, de la Pennsylvanie et de la Californie à l'Ontario, au Canada. Son marché européen est axé sur le développement de centrales photovoltaïques (PV) au sol de moyenne et grande envergure. En Chine, Emeren se concentre sur le développement de projets, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie solaire distribuée et de stockage d'énergie. Emeren exploite environ 170 mégawatts (MW) de projets solaires commerciaux et industriels en Chine.

Secteur Construction et ingénierie