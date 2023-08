ReneSola Ltd est un développeur et exploitant de projets solaires. La société se concentre sur le développement de projets d'énergie solaire, la gestion de la construction et les services de financement de projets. Elle développe et vend des projets d'énergie solaire et possède et exploite des projets d'énergie solaire et vend l'électricité produite par ses centrales solaires exploitées (activité IPP). Ses activités de développement de projets se concentrent principalement aux États-Unis, en Hongrie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Elle se concentre sur les projets de production distribuée (DG) à petite échelle et les jardins solaires communautaires. Son activité de développement de projets est axée sur les projets de production décentralisée à petite échelle, notamment les projets commerciaux, les projets de services publics à petite échelle et les jardins solaires communautaires, dans divers pays, dont la Chine, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France. Elle mène ses activités IPP et/ou de développement de projets dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, la Chine, la Hongrie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et la Roumanie.

Secteur Construction et ingénierie