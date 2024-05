Emergent BioSolutions, Inc. est une société spécialisée dans les sciences de la vie. Elle se concentre sur la fourniture de solutions de préparation et de réponse aux menaces accidentelles, délibérées et naturelles qui pèsent sur la santé publique. Ses solutions comprennent un portefeuille de produits, un portefeuille de développement de produits et un portefeuille de bioservices. Ses segments comprennent les produits commerciaux, les produits MCM et les services. Le segment des produits commerciaux comprend le NARCAN (chlorhydrate de naloxone). Le segment des produits MCM comprend l'anthrax - MCM, la variole - MCM et d'autres produits. Le segment des services comprend les offres de bioservices. Le spray nasal NARCAN (chlorhydrate de naloxone), une formulation intranasale de naloxone, a été mis au point pour le traitement d'urgence des surdoses d'opioïdes connues ou suspectées, qui se manifestent par une dépression respiratoire et/ou du système nerveux central. Son portefeuille de bioservices se compose de trois piliers de services interdépendants, tels que les services de développement (processus et développement analytique) et la fabrication de substances médicamenteuses.

Secteur Produits pharmaceutiques