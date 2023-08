Emergent BioSolutions, Inc. est une société de sciences de la vie qui fournit des solutions de préparation et de réponse aux menaces accidentelles, délibérées et naturelles pour la santé publique. Ses segments comprennent le segment des produits et le segment des services. Le segment des produits comprend l'activité de contre-mesures médicales gouvernementales (MCM), qui se concentre sur l'achat de produits MCM et de produits candidats achetés par des clients gouvernementaux nationaux et internationaux. Elle vend des produits MCM et achète des produits candidats à des organisations non gouvernementales nationales et internationales ainsi qu'à des gouvernements en dehors des États-Unis. Il comprend également l'activité commerciale, qui se concentre sur les ventes de NARCAN (naloxone HCI) en vaporisateur nasal et de ses vaccins pour voyageurs. Le segment des services comprend les services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), qui incluent les services de développement (processus et développement analytique), la fabrication de substances médicamenteuses et la fabrication de produits médicamenteux (remplissage/finition).

Secteur Produits pharmaceutiques