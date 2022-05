Émergia Inc. annonce le dépôt de ses états financiers 2021

MONTRÉAL, 09 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (CSE: EMER) Émergia Inc. (la « Société » ou « ÉMERGIA ») annonce aujourd'hui qu'elle a déposé son Rapport annuel, ses états financiers annuels vérifiés, son rapport de gestion et les attestations connexes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021.



« Émergia a passé les étapes cruciales de son plan de réorganisation mis en place l’an dernier. Son exécution stricte et structurée a donné des résultats probants, menant à une amélioration significative du bilan de la Société, particulièrement par l’allégement de la dette et une augmentation de la valeur totale des actifs. Ces résultats démontrent la force et la solidité de notre plan qui a permis d’améliorer de façon remarquable la situation financière de la Société comparativement à 2020 » a indiqué Henri Petit, Président et Chef de la Direction de la Société.

Les points saillants pour l’année financière terminée le 31 décembre 2021 et les points saillants du début de l’année 2022 figurent ci-après. Pour plus de détails et d’information, voir les états financiers et le rapport de gestion disponibles sur SEDAR ( www.sedar.com ).

Points saillants - 2021

2021 a été marquée par des réalisations d’étapes significatives du plan d’Émergia, en ce que nous avons:

Considérablement renforcé le bilan de la Société, par: La réduction de la dette à court-terme de 33,4M$ à 14M$; La réalisation d’un revenu net de 32,7M$, particulièrement dû principalement dû au changement de catégorie d’un des actifs de la Société, qui est maintenant évalué à la juste valeur marchande plutôt qu’au coût; L’amélioration des résultats d’opérations de 34,5%, réduisant la perte de 6,4M$ en 2020 à 4,2M$ en 2021; L’augmentation de ses actifs totaux à 131,3M$; L’augmentation de l’équité à 69,3M$; La réduction du taux d’endettement global de 64,6% à 47,2%;

Réalisé une première acquisition depuis 2019, avec une acquisition stratégique d’un terrain de quelque 100 acres à Alliston, marquant ainsi notre expansion en Ontario;

Complété la disposition de certains actifs pour alléger le ratio d’endettement de la Société;

Sécurisé de nouveaux capitaux par le biais d’offres de placement privé;

Obtenu la confiance marquée de certains créanciers qui ont converti leur créance en équité, réalisant les avantages de devenir actionnaires d’Émergia; et

Commencé à mieux refléter la qualité et la juste valeur des actifs faisant partie de notre portfolio.

Points saillants - 2022

Émergia a l’intention de capitaliser sur ses accomplissements de l’an passé et :

Procéder à l’acquisition d’immeubles à revenus en ligne avec son modèle d’affaires. En mars 2022, nous avons déjà procédé à une première acquisition d’un intérêt de quelque 30% dans un portfolio comptant six plazas en Ontario, ajoutant environ 4,1M par année de revenus pour Émergia;

Capitaliser davantage la Société. Nous avons déjà clôturé des placements privés totalisant 5,7M$ Q1-2022, composé de 1,2M$ en conversion de dette et 4,5M$ comptant;

Lancer le développement de certains projets étant déjà propriété d’Émergia, contribuant ainsi à sa croissance organique. Des projets sont d’ailleurs en cours d’approbation.

Générer des profits récurrents.

« Nous comptons bâtir sur les réalisations de l’année dernière et continuer à démontrer notre engagement ferme à créer de la valeur pour nos actionnaires au cours des trimestres et années à venir » a ajouté Henri Petit, Président et Chef de la direction d’Émergia.

À PROPOS D’ÉMERGIA INC.

Émergia opère au Canada dans le développement, l’acquisition et la gestion d’immeubles multi-locatifs de type commercial, industriel, résidentiel et bureaux, ainsi que dans le développement de terrains. La Société a mis en place une plateforme d’investissement basée sur une stratégie intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention, permettant à̀ la Société de bénéficier des profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée des développements réalisés, combinés à des revenus stables et des profits d’opérations à long terme.



Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.emergia.com et www.sedar.com .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Henri Petit

Président et Chef de la direction

T: 1.888.520.1414 (Ext. 231)

E: hpetit@emergia.com





Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’information prospective au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L’information et les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective. Ces énoncés et cette information peut être identifié par l’emploi de mots comme « vers », « environ », « potentiel », « projet » ou à l’emploi de verbes comme « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « prévoir », « estimer », « continuer », ou encore d’expressions ou de termes analogues, y compris à la forme négative. Cette information prospective comprend notamment des énoncés à l’égard des acquisitions anticipées, de la stratégie et des plans d’affaires, ainsi que des objectifs de la Société ou visant la Société. L’information prospective est fondée sur certaines attentes et hypothèses fondamentales formulées par la Société, notamment des attentes et des hypothèses concernant le respect de toutes les conditions de clôture, l’obtention des approbations requises. Même si la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles cette information prospective est fondée sont raisonnables, on ne doit pas s’y fier outre mesure étant donné que rien ne garantit qu’elles se révèlent exactes. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux actuellement prévus en raison d’un certain nombre de facteurs et de risques, notamment l’effet de la pandémie de la Covid-19 sur la situation financière de la Société, le secteur immobilier et la société dans son ensemble, le marché pour la négociation des actions, la volatilité du cours des actions et d’autres risques généralement attribuables aux activités de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements à l’égard des risques et des incertitudes, vous pouvez consulter le MD&A annuel de la Société pour l’année se terminant le 31 décembre 2021 et les autres documents périodiques que la Société a déposé et qu’elle pourrait déposer dans le futur auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités réglementaires semblables au Canada, qui sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com.

LES INFORMATIONS PROSPECTIVES CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ REPRÉSENTENT LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CE COMMUNIQUÉ ET, PAR CONSÉQUENT, PEUVENT CHANGER APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DOIVENT PAS ATTRIBUER UNE IMPORTANCE INDUE À DES INFORMATIONS PROSPECTIVES ET NE DOIVENT PAS SE FIER À CES INFORMATIONS À UNE AUTRE DATE. BIEN QUE LA SOCIÉTÉ PEUT CHOISIR DE LE FAIRE, ELLE NE S'ENGAGE PAS À METTRE À JOUR CES INFORMATIONS À UN MOMENT QUELCONQUE, À MOINS QUE CE NE SOIT NÉCESSAIRE, CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLE.