Emerson cède à Blackstone sa division climatisation, valorisée 14 milliards

New York (awp/afp) - Le conglomérat industriel américain Emerson a annoncé lundi avoir cédé à la société d'investissement Blackstone une part majoritaire de sa division dédiée à la climatisation et à la réfrigération, valorisée 14 milliards de dollars, dette incluse, par l'opération.

Emerson va recevoir 9,5 milliards de dollars en espèces ainsi qu'une obligation de 2,25 milliards de dollars à la finalisation de l'opération, détaille un communiqué.

Blackstone et ses co-investisseurs, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et GIC, contrôleront alors 55% du capital de la division. Ils prévoient de financer l'opération via 5,5 milliards de dollars de dettes et 4,4 milliards de dollars de fonds propres.

La division concernée vend les compresseurs de la marque Copeland et d'autres produits pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la réfrigération ainsi que des systèmes de régulation et de surveillance, pour des bâtiments résidentiels et commerciaux.

Elle a dégagé un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars au cours des douze mois se terminant fin septembre.

La nouvelle entité deviendra une coentreprise entre Emerson et Blackstone, jusqu'à ce qu'elle soit éventuellement vendue ou introduite en Bourse.

La finalisation de la transaction, subordonnée au feu vert des autorités de la concurrence, est attendue au premier semestre 2023.

afp/al