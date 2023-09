(Alliance News) - B&C Speakers Spa a annoncé vendredi qu'elle avait acquis 100% du capital social de la société américaine Eminence Speaker LLC auprès d'Eminence Holdings LLC. Dans le même temps, la société a accepté de prendre le contrôle d'Eminence Dongguan Enterprise Co. Ltd, qui est également sous le contrôle d'Eminence Holdings LLC, une partie importante de ses actifs par l'intermédiaire d'une nouvelle société, dont la création est une condition essentielle à la réalisation de l'accord, détenue à 100 % par B&C.

La contrepartie convenue pour les deux transactions s'élève à environ 4,5 millions USD et a été financée par B&C Speakers à l'aide de ses propres ressources financières.

La constitution de la NewCo, avec l'achat consécutif des actifs d'Eminence Dongguan Enterprise, "représente une opération visant à acquérir les facteurs de production considérés comme stratégiques pour consolider et développer, également par le biais d'investissements supplémentaires, le volume d'affaires réalisé sur le marché asiatique par la marque Eminence", a précisé la société dans une note.

Lorenzo Coppini, CEO de B&C Speakers, a déclaré : "Cette acquisition permet au groupe B&C de renforcer sa présence internationale et offre également l'opportunité de relancer et d'améliorer une marque américaine emblématique. En unissant nos forces, de fortes synergies peuvent être exploitées, comme nous l'avons vu avec l'acquisition d'Eighteen Sound en 2018. Nous pouvons offrir à nos clients une gamme plus large de produits de classe mondiale et les produire là où ils en ont besoin."

Vendredi, B&C Speakers a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent, à 15,20 euros par action.

