Eminence Enterprise Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, principalement engagée dans l'investissement et le développement de biens immobiliers. La société opère à travers quatre segments. Le segment de l'investissement immobilier est engagé dans l'investissement immobilier, y compris la propriété et la location de propriétés d'investissement résidentielles et industrielles. Le segment de développement immobilier est engagé dans des activités de développement immobilier. Le secteur de l'investissement en titres est engagé dans l'investissement dans un portefeuille de titres. Le secteur du financement par emprunt est engagé dans des activités de financement par emprunt.

Secteur Développement et opérations immobilières