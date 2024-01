Entain PLC - opérateur de paris sportifs et de jeux d'argent basé à Londres via BetMGM, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et d'autres marques - nomme Ricky Sandler, fondateur de l'investisseur activiste Eminence Capital LP, au conseil d'administration d'Entain en tant qu'administrateur non exécutif, Entain acceptant également de nommer un administrateur non exécutif supplémentaire "mutuellement acceptable pour Eminence et la société". M. Sandler sera considéré comme un administrateur non exécutif non indépendant, et sa nomination pour trois ans est régie par un accord qui limite la participation d'Eminence à 8 %.

Entain ne divulgue pas la participation actuelle d'Eminence, qui est donc inférieure à 5 %. L'intention de nommer Sandler au conseil d'administration d'Entain a été rapportée pour la première fois par le Sunday Times le mois dernier, qui indiquait qu'Eminence détenait environ 5 % des parts. L'article du Times faisait suite au départ soudain de Jette Nygaard-Andersen du poste de directeur général d'Entain, après que la société a conclu un accord de poursuite différée avec le ministère public britannique concernant des délits de corruption dans son ancienne entreprise turque.

Eminence gère 6,5 milliards de dollars d'investissements. M. Sandler a fondé la société en 1999 et en est le PDG et le directeur des investissements. "Entain est une entreprise solide qui possède des marques leaders sur le marché, une plateforme technologique unique et des positions enviables dans des zones géographiques clés du monde entier", déclare-t-il. "Je me réjouis de travailler avec mes collègues administrateurs pour aider Entain à réussir sur le long terme et à créer une valeur durable pour ses actionnaires."

Cours actuel de l'action Entain : 1 011,30 pence, en hausse de 2,6 % à Londres mercredi en début de journée.

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.