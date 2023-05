La société d'analyse de données New Relic en pourparlers pour être vendue - WSJ

Les sociétés de capital-investissement Francisco Partners et TPG travaillent ensemble sur une offre de plus de 5 milliards de dollars pour acquérir la société de logiciels New Relic, a rapporté mercredi le Wall street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Un accord pourrait être conclu dans les prochaines semaines, selon le rapport, ajoutant qu'il est possible que les négociations échouent et que d'autres prétendants se manifestent encore.

Reuters avait d'abord rapporté en juillet que l'éditeur américain de logiciels d'entreprise se préparait à explorer une vente potentielle suite à l'intérêt de sociétés de capital-investissement.

Les actions de New Relic ont clôturé en hausse de 10,8 % à 83,84 $ mercredi. Les actions sont restées stables dans les échanges prolongés.

La société, basée à San Francisco, développe des logiciels basés sur le cloud pour aider les propriétaires de sites web et d'applications à suivre les performances de leurs services. Fondée en 2008, la société a été introduite en bourse en 2014.

New Relic et TPG n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Francisco Partners s'est refusé à tout commentaire. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)