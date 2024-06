Emirates Telecommunications Group Company PJSC est un fournisseur de services de télécommunications basé aux Émirats arabes unis. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de services de télécommunications, de médias et d'équipements connexes, y compris la fourniture de services contractuels et de conseil à des sociétés et des consortiums de télécommunications internationaux. La société et ses filiales proposent des solutions et des services tels que les technologies de l'information et de la communication (TIC), la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'internet, la voix, les données et les services de connectivité, la téléphonie mobile et sans fil, les services de paiement, de sécurité et de messagerie et les solutions numériques, entre autres. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent notamment Emirates Telecommunications and Marine Services FZE, Emirates Cable TV and Multimedia LLC, Etisalat Services Holding LLC, Help EG et Etisalat International Pakistan LLC. L'entreprise est présente dans une quinzaine de pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Secteur Services intégrés de télécommunications